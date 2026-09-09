Барселона розгромила Феєнорд, Штутгарт здолав Вікінг у 1-му турі загального етапу

У середу, 9 вересня, низкою матчів продовжилася програма 1-го туру загального етапу Ліги чемпіонів з футболу сезору-2026/27.

Так, Барселона вдома розгромила Феєнорд. У складі господарів дублем відзначився Рафінья, ще по голу на рахунку Адеємі, Ямала та літнього новачка клубу Габріела Жезуса. Водночас нідерладнський колектив зміг відповісти єдиним голом Стейна.

У ще одному поєдинку ігрового дня Штутгарт у домашніх стінах здолав Вікінг. Ще у першому таймі "шваби" тричі вразили ворота дебютанта ЛЧ, на що той зміг відповісти лише одним голом. Хеттрик у складі німецької команди оформив Демірович.

Пізніше відбудуться ще 4 протистояння, які стартують о 22:00 за київським часом. Зокрема, ПСЖ із Іллею Забарним у стартовому складі зіграє проти Слована.

Ліга чемпіонів-2026/27

Загальний етап, 1-й тур, 9 вересня

Барселона – Феєнорд 5:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 3 Рафінья, 2:0 – 22 Адеємі, 3:0 – 57 Рафінья, 4:0 – 77 Ямал, 4:1 – 82 Стейн, 5:1 – 85 Жезус

Штутгарт – Вікінг 3:1 (3:1)

Голи: 1:0 – 20 Демірович, 1:1 – 22 Тріпич, 2:1 – 26 Демірович, 3:1 – 32 Демірович

22:00 Ліверпуль – Атлетико

22:00 Наполі – Арсенал

22:00 ПСЖ – Слован Братислава

22:00 Спортинг – Галатасарай

Напередодні Реал розібрався з Інтером, а також перемоги здобули Боруссія Дортмунд та Манчестер Сіті.