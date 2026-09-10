Визначився найкращий гравець матчу ПСВ – Шахтар у Лізі чемпіонів

Правий захисник ПСВ Сержиньйо Дест визнаний найкращим гравцем матчу проти донецького Шахтаря у 1-му турі основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.

Про це повідомляє УЄФА.

Американський оборонець став автором єдиного голу нідерландського клубу у ворота Дмитра Різника, який приніс господарям нічию з рахунком 1:1.

25-річний футболіст клубу з Ейндговена забив свій 3-й м'яч у 5-ти зіграних іграх у поточному сезоні-2026/27 в усіх турнірах. Також в його активі 2 асисти.

Цікаво, що гол у ворота "гірників" став для Деста лише другим у кар'єрі у поєдинках Ліги чемпіонів (у 35 зустрічах).

Додамо, що 13 жовтня американець може покращити свою статистику у єврокубках. У цей день о 22:00 (за київським часом) розпочнеться матч 2-го туру основного раунду ЛЧ між ПСВ та РБ Лейпциг.

Раніше своїми думками після поєдинку поділилися головні наставники команд – Арда Туран і Петер Бос.