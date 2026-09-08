Де та коли дивитися Лігу чемпіонів-2026/2027 в Україні

З 8 вересня по 5 червня відбудеться основний етап 72 сезону найпрестижнішого клубного турніру Європи, Ліги чемпіонів УЄФА

Відкриватиме стадію ліги відразу два поєдинки, Брюгге прийматиме Астон Віллу, а австрійський ЛАСК завітає в гості до грецького АЕКа.

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Де дивитися Лігу чемпіонів в Україні

Офіційним транслятором усіх клубних турнірів під егідою УЄФА в Україні на цей сезон є медіасервіс MEGOGO.

Переглянути матчі Ліги чемпіонів в Україні, зокрема й поєдинки донецького Шахтаря, можна за передплатами MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.

Щоб знайти потрібний для перегляду матч необхідно перейти до категорії "Спорт", де знаходиться підкатегорія "Футбол", щоб обмежити на сторінці лише поєдинки Ліги чемпіонів можна клікнути на відповідний банер на екрані.

Окрім того на телеканалі MEGOGO Футбол Перший триватиме студія з експертами, що розпочнеться за 1 годину і 15 хвилин до початку матчу.

Базовими часовими слотами для початку матчів Ліги чемпіонів в Україні є 19:45 та 22:00.

MEGOGO MEGOGO

Напередодні визначився розклад усіх матчів етапу ліги в ЛЧ. Кожна команда зіграє 8 поєдинків, а під час фінального туру, що відбудеться 27 січня, усі 18 поєдинків транслюватимуться паралельно.

Зауважимо, що фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2026/2027 відбудеться на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді, що є домашньою ареною місцевого Атлетико.