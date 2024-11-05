Динамо Загреб здолав Слован Ігнатенка, Жирона без Циганкова розгромно програла ПСВ у 4 турі Ліги чемпіонів

Сьогодні, 5 листопада, відбулися перші матчі 4 туру основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.

У Братиславі Слован приймав Динамо Загреб. У складі господарів у старті вийшов українець Данило Ігнатенко. Його клуб вдало розпочав гру, відкривши рахунок уже на 5-й хвилині.

Після цього забивали лише гості. Зауважимо, що словацький гранд грав краще – 1,78 проти 1,62 за статистикою xG та більше володів м'ячем (60-40), але рахунок на табло.

Паралельний матч проходив у нідерландському Ейндховені. Місцевий ПСВ здолав Жирону. Іспанський клуб пропустив два голи за перший тайм. На початку другого їхній фланговий бек Мартінес отримав другу жовту, що значно зменшили їхні шанси відігратися. ПСВ впевнено довів матч до перемоги, забивши ще 2 голи.

Зазначимо, що Віктор Циганков пропускав гру через травму. Раніше наставник команди Мічел повідомляв, що вінгер має повернутися на поле вже найближчими вихідними.

Ліга чемпіонів – основний раунд

4 тур, 5 листопада

Слован Братислава – Динамо Загреб 1:4 (1:2)

Голи: 1:0 – Стрелец (5), 1:1 – Шпикич (10), 1:2 – Сучич (30), 1:3 – Куленович (54), 1:4 – Куленович (73)

ПСВ – Жирона 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Фламінго (16), 2:0 – Тілман (33), 3:0 – Бакайоко (83), 4:0 – Крейчи (89, авт)

Вилучення: ... – Мартінес (55, друга жк)

Нагадаємо, сьогодні відбудеться ще 7 матчів.

22:00 Болонья – Монако

22:00 Боруссія Дортмунд – Штурм

22:00 Ліверпуль – Баєр

22:00 Лілль – Ювентус

22:00 Реал – Мілан

22:00 Селтік – РБ Лейпциг

22:00 Спортинг – Манчестер Сіті

Зокрема, в Мадриді Реал прийме Мілан. За "бланкос" у стартовому складі на поле вийде Андрій Лунін.