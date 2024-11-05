Названа суддівська бригада, яка працюватиме на матчі ЛЧ між Шахтарем та Янг Бойз
УЄФА затвердив склад суддівської бригади, що працюватиме на матчі четвертого туру Ліги чемпіонів між Шахтарем та швейцарським клубом Янг Бойз.
На сайті УЄФА сказано, що це буде бригада арбітрів з Ізраїлю. Головним суддею призначено 43-річного Ореля Грінфельда. Асистентами головного арбітра стануть Рой Хассан та Ідан Ярконі. Четвертим суддя – Галь Лейбовіц. За систему ВАР у поєдинку відповідатиме португалець Тьягу Мартінш. Допомагатиме йому представник Нідерландів Роб Діперінк.
У 2022 року Грінфельд обслуговував матч групового раунду Ліги чемпіонів між Шахтарем та мадридським Реалом. Гра закінчилась з рахунком 1:1.
Матч відбудеться у середу, 6 листопада, на німецькому стадіоні "Фельтінс-Арена" у Гельзенкірхені. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.
Після трьох зіграних матчів донецький Шахтар розташувався на 30 сходинці турнірної таблиці, маючи в активі один заліковий бал.