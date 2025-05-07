ПСЖ Енріке проти Арсеналу Артети: іспанська дуель на Парк де Пренс

У середу, 7 травня, в Парижі відбудеться матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА. ПСЖ прийматиме лондонський Арсенал після перемоги тижневої давнини в Лондоні – 1:0.

Французька команда, яка ніколи раніше не володіла найпрестижнішим європейським трофеєм, сьогодні може стати на крок ближче до історії. Утім, те ж саме стосується й їхніх суперників з Англії.

Мінімальна перемога в гостях

Долю поєдинку в Лондоні вирішив швидкий гол. Уже на четвертій хвилині Дембеле вдало замкнув передачу Кварацхелії та відкрив рахунок. Цей гол став восьмим для Усмана в дев'яти матчах Ліги чемпіонів від початку 2025 року. Надалі ПСЖ контролював ситуацію, вів гру, поки Арсенал намагався придумати, як протистояти контролю м'яча з боку гостей.

Dembélé guides in Kvaratskhelia's low cross ⚽️#UCL pic.twitter.com/o6bzJRAszO — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 1, 2025

Завестися господарям вдалося тільки ближче до перерви, але ця активність плодів не принесла. Як і спроби загострити в другому таймі. Довго суперники просто ганяли м'яч, пресингуючи один одного. Періодично моменти виникали, але у ПСЖ вони в підсумку виявилися більш явними, ніж у Арсеналу.

Результат матчу – загалом закономірний. І в матчі-відповіді "канонірам" потрібно щось винаходити, якщо вони хочуть зіграти у вирішальному матчі.

Гостьова перемога в двораундових протистояннях завжди здається вагомою заявкою на прохід до наступного етапу. Але, з іншого боку, ПСЖ впорався з Арсеналом із мінімальною різницею, тож у Парижі ще все можливо, і просто зараз, до матчу, рано говорити, що парижани забезпечили собі вихід у фінал Ліги чемпіонів.

Статистика – проти Арсеналу

До нинішнього матчу гості з Лондона підходять із невтішною статистикою. Річ у тім, що Арсенал ніколи не відігравався після домашньої поразки в першому матчі плейоф у єврокубках. Лондонці вилетіли у всіх п'яти випадках – востаннє проти Барселони в 1/8 фіналу сезону 2015/16 (0:2 удома, 1:3 у гостях).

Як буде цього разу, дізнаємося вже сьогодні вночі. Але, навряд чи самі гравці Арсеналу надають цій статистиці великого значення. Навіть, якщо знають про неї. Найімовірніше, гравці команди Артети й гадки не мають про такий факт.

Своєю чергою, ПСЖ пройшов далі в єврокубках у 18 із 19 випадків, коли виграв перший матч плейоф на виїзді. Винятком стало протистояння з іншим англійським клубом – Манчестер Юнайтед, в 1/8 фіналу розіграшу-2018/19. Тоді парижани програли за правилом виїзного голу (2:0 у гостях, 1:3 вдома).

Це дарує додаткову надію Арсеналу, чий воротар Давид Рая стверджує, що команда, незважаючи на поразку в першому матчі, показала все, що потрібно для перемоги в матчі-відповіді.

"З 25 хвилини ми показали, що можемо перемогти будь-яку команду. У цьому сезоні ми не раз демонстрували, що можемо вигравати на виїзді. Тому ми поїдемо до Парижа, щоб зробити це", – зазначає Рая в коментарі пресслужбі УЄФА.

Синхронні поразки

Обидві команди програли у вихідні в національних чемпіонатах і обидві – з однаковим рахунком, 1:2.

ПСЖ на виїзді поступився Страсбургу, а Арсенал на своєму полі Борнмуту. Утім, ці поразки суттєво відрізняються одна від одної.

Адже парижани ще кілька тижнів тому достроково гарантували собі титул чемпіона Франції і зараз можуть собі дозволити роздаровувати очки суперникам. І тепер на внутрішній арені у ПСЖ залишився тільки один важливий матч – фінал Кубку Франції проти Реймса, який відбудеться 24 травня.

Арсенал не лише втратив усі шанси в боротьбі з Ліверпулем за титул чемпіона Англії, а й дозволив наблизитися до себе Манчестер Сіті (різниця в таблиці – 3 очки), Ньюкаслу та Челсі (4). За три тури до кінця змагань саме ці команди боротимуться за 2 місце в підсумковій турнірній таблиці АПЛ.

"Не можемо бути занадто самовпевненими"

Тренер парижан Луїс Енріке не сумнівається, що чемпіонам Франції буде дуже складно на своїй домашній арені "Парк де Пренс".

"Наша єдина мета – виграти і матч-відповідь вдома. З Арсеналом ми не можемо втрачати пильність і бути занадто самовпевненими. Це команда, яка може повністю переписати історію за секунду, і тоді ми повернемося до вихідної точки. Поки нічого не вирішено, тому що їм нема чого втрачати", – каже Енріке.

Одним із ключових гравців парижан є голкіпер Джанлуїджі Доннарумма. Італієць зробив кілька важливих сейвів, коли ПСЖ вибив Ліверпуль і Астон Віллу в попередніх раундах. Також не раз виручив свою команду в Лондоні та має знову зіграти на максимумі в столиці Франції.

"Це робота воротарів, чи не так? Рятувати команду, – наголосив Луїс Енріке. – Вони працюють щодня заради цього. У півфіналі потрібно, щоб кожен гравець виступав на максимально високому рівні".

Травмовані

ПСЖ: –

Арсенал: Габріель Жезус, Кай Гаверц, Такехіро Томіясу, Габріель Магальяйнс, Ріккардо Калафьорі, Жоржиньо

Прогноз букмекерів

Перемога ПСЖ – 2.11;

Нічия – 3.64;

Перемога Арсеналу – 3.38.

Вихід у фінал (перемога за сумою двох матчів)

ПСЖ – 1,26;

Арсенал – 3,95.

Де дивитися онлайн

Подивитися онлайн-трансляцію матчу в Україні можна на каналі "Megogo Футбол 1", що входить до пакету "Максимальний" медіасервісу MEGOGO. За годину до гри та одразу після закінчення зустрічі відбудеться традиційна аналітична студія за участю журналістів та запрошених експертів.

Матч ПСЖ – Арсенал розпочнеться о 22.00 за київським часом.