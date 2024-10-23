Ми віримо у це: Судаков оцінив шанси Шахтаря вийти до плейоф Ліги чемпіонів

Лідер донецького Шахтаря Георгій Судаков після поразки від Арсеналу (0:1) у 3 турі Ліги чемпіонів вірить, що команда зможе поборотися за вихід у плейоф турніру.

Його слова цитує сайт УЄФА.

"Наші шанси на плейоф? Ми працюємо над цим. Ми віримо у це. Ми покращуємось від гри до гри. Подивимося, що буде далі, складно планувати заздалегідь. Матч з Арсеналом? Це було неймовірно. Такі матчі хочеться грати щотижня. Насолоджувався моментом. Це неймовірно. Я був дуже радий це зробити", – сказав Судаков.

Після трьох турів Ліги чемпіонів у Шахтаря лише одне очко, набране у грі з Болоньєю, а Арсенал відтепер має в активі сім балів. У наступному турі "гірники" 6 листопада зіграють проти швейцарського Янг Бойз, а "каноніри" у цей же день завітають до міланського Інтера.