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Ми віримо у це: Судаков оцінив шанси Шахтаря вийти до плейоф Ліги чемпіонів

Руслан Травкін — 23 жовтня, 10:06
Ми віримо у це: Судаков оцінив шанси Шахтаря вийти до плейоф Ліги чемпіонів
Георгій Судаков
Шахтар

Лідер донецького Шахтаря Георгій Судаков після поразки від Арсеналу (0:1) у 3 турі Ліги чемпіонів вірить, що команда зможе поборотися за вихід у плейоф турніру.

Його слова цитує сайт УЄФА.

"Наші шанси на плейоф? Ми працюємо над цим. Ми віримо у це. Ми покращуємось від гри до гри. Подивимося, що буде далі, складно планувати заздалегідь.

Матч з Арсеналом? Це було неймовірно. Такі матчі хочеться грати щотижня. Насолоджувався моментом. Це неймовірно. Я був дуже радий це зробити", – сказав Судаков.

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Після трьох турів Ліги чемпіонів у Шахтаря лише одне очко, набране у грі з Болоньєю, а Арсенал відтепер має в активі сім балів. У наступному турі "гірники" 6 листопада зіграють проти швейцарського Янг Бойз, а "каноніри" у цей же день завітають до міланського Інтера.

Шахтар Георгій Судаков Ліга чемпіонів-2024/25

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