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Рафінья може повернутися в матчі проти Норвегії – Анчелотті

Володимир Слюсарь — 5 липня 2026, 14:11
Рафінья може повернутися в матчі проти Норвегії – Анчелотті
Рафінья
Getty Images

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті зазначив, що Рафінья може повернутися на поле та зіграти обмежену роль у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Норвегії.

Його слова наводить The Athletic.

"Він може залишитися на лаві запасних і вийти на кілька хвилин, тож ми, ймовірно, зможемо його задіяти. Він відновлюється дуже швидко, і ми цим вкрай задоволені. Рафінья – надзвичайно важливий виконавець для нашої команди".

Окремо Анчелотті зазначив, що Рафінья "демонструє чудовий прогрес", проте вінгер Барселони все ще "не готовий на всі 100 відсотків".

Нагадаємо, що Рафінья отримав травму на 40-й хвилині матчу проти Гаїті у другому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 .

Також зазначимо, що в 1/16 фіналу ЧС-2026 збірна Бразилії з камбеком переграла Японію 2:1.

Матч Бразилія – Норвегія відбудеться 5 липня о 23:00 за київським часом. Переможець поєдинку зустрінеться з сильнішим поєдинку Мексика – Англія, який пройде 6 липня о 03:00.

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Рафінья

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