Барселона розпочала переговори щодо нового контракту Рафіньї
Рафінья
Getty Images
Спортивний директор каталонського клубу Деку зустрівся з Рафіньєю, щоб розпочати переговори щодо нового договору.
Про це повідомляє Sport.es.
Неформальний обід відбувся в одному з ресторанів. Окрім Деку, на зустрічі була присутня дружина гравця та радник клубу Алехандро Ечеваррія.
Зазначається, що Рафінья повністю відданий клубу і не планує створювати перешкоди перед новою угодою.
На початку цього сезону бразилець у 6 матчах за клуб забив 8 голів та віддав 3 результативні передачі. Чинна угода вінгера розрахована до 2028 року.
Раніше опорний півзахисник збірної Іспанії Родрі розповів, що обрав Барселону, а не мадридський Реал, через спортивний аспект.