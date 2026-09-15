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Барселона розпочала переговори щодо нового контракту Рафіньї

Олександр Булава — 15 вересня 2026, 21:46
Барселона розпочала переговори щодо нового контракту Рафіньї
Рафінья
Getty Images

Спортивний директор каталонського клубу Деку зустрівся з Рафіньєю, щоб розпочати переговори щодо нового договору.

Про це повідомляє Sport.es.

Неформальний обід відбувся в одному з ресторанів. Окрім Деку, на зустрічі була присутня дружина гравця та радник клубу Алехандро Ечеваррія.

Зазначається, що Рафінья повністю відданий клубу і не планує створювати перешкоди перед новою угодою.

На початку цього сезону бразилець у 6 матчах за клуб забив 8 голів та віддав 3 результативні передачі. Чинна угода вінгера розрахована до 2028 року.

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