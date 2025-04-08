Сака – про гру з Реалом: Це буде мій найбільший матч за Арсенал

Вінгер лондонського Арсенала Букайо Сака заявив, що матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Реала буде головним в його кар’єрі на клубному рівні.

23-річного гравця збірної Англії цитує пресслужба УЄФА.

"Думаю, що це буде мій найбільший матч за Арсенал. Наші гравці готові. З нетерпінням чекаємо на матч. Ми хочемо зробити наступний крок та пройти ще далі. Це Реал, ми маємо поважати суперника та їх досягнення. Але може статися будь-що. Ми не повинні зациклюватись на успіхах мадридського клубу", – заявив Сака.

Перший матч між Арсеналом і Реалом відбудеться у вівторок, 8 квітня в Лондоні. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом.

Раніше Сака розповів про те, чи продовжить свій контракт із Арсеналом.