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Сака розповів, чи збирається продовжувати контракт із Арсеналом

Олег Дідух — 7 квітня 2025, 21:25
Сака розповів, чи збирається продовжувати контракт із Арсеналом
Букайо Сака
Getty Images

Вінгер Арсенала Букайо Сака заявив, що хоче залишитися в лондонському клубі, проте не бачить сенсу поспішати із продовженням контракту.

23-річного вінгера цитує ESPN.

"Для мене головне – перемагати, і я хочу перемагати, несучи цей герб. Думаю, це абсолютно ясно – вболівальники знають, наскільки я їх люблю, і ви бачили це. Думаю, вони відповідають мені взаємністю, тож у нас хороші стосунки. Я справді щасливий бути тут і зосереджений тільки на перемогах.

Не думаю, що хтось кудись поспішає. У мене ще два роки контракту, тож усе досить спокійно. Усі знають, як я до цього ставлюся, і я вам про це вже говорив, тож справді нема жодної потреби поспішати", – заявив англієць.

Сака є вихованцем Арсенала, його контракт діє до літа 2027 року. В поточному сезоні на рахунку вінгера 10 голів і 14 асистів у 26 матчах за лондонський клуб у всіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється в 150 мільйонів євро.

Арсенал (Лондон) Букайо Сака

Букайо Сака

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