Сака розповів, чи збирається продовжувати контракт із Арсеналом

Вінгер Арсенала Букайо Сака заявив, що хоче залишитися в лондонському клубі, проте не бачить сенсу поспішати із продовженням контракту.

23-річного вінгера цитує ESPN.

"Для мене головне – перемагати, і я хочу перемагати, несучи цей герб. Думаю, це абсолютно ясно – вболівальники знають, наскільки я їх люблю, і ви бачили це. Думаю, вони відповідають мені взаємністю, тож у нас хороші стосунки. Я справді щасливий бути тут і зосереджений тільки на перемогах.

Не думаю, що хтось кудись поспішає. У мене ще два роки контракту, тож усе досить спокійно. Усі знають, як я до цього ставлюся, і я вам про це вже говорив, тож справді нема жодної потреби поспішати", – заявив англієць.