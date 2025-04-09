Гравець Барселони встановив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів

Вінгер Барселони Ламін Ямал розпочав у стартовому складі матч проти дортмундської Боруссії у межах першого чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Squawka.

Для іспанця - це 20-й поєдинок в турнірі. На цей момент йому виповнилось 17 років та 270 днів.

Таким чином, Ямал став першим гравцем, який досягнув цієї позначки до свого 18-річчя. Наразі на його рахунку три голи та шість асистів.

Lamine Yamal is the youngest EVER player to reach 20 UCL appearances, with his 20th appearance coming aged just 17 years and 270 days. 💫 pic.twitter.com/bOjXBwhEDP — Squawka (@Squawka) April 9, 2025

Нагадаємо, Ламін дебютував за "синьо-гранатових" у 15-річному віці. Відтоді він став наймолодшим гравцем, який коли-небудь забивав у Ла Лізі та Лізі чемпіонів, наймолодшим дебютантом і автором голу в історії збірної Іспанії, а також чемпіоном Європи.

Напередодні Ямал оцінив свій стрімкий розвиток.