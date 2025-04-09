Гравець Барселони встановив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів
Ламін Ямал
Instagram Ламіна Ямала
Вінгер Барселони Ламін Ямал розпочав у стартовому складі матч проти дортмундської Боруссії у межах першого чвертьфіналу Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє Squawka.
Для іспанця - це 20-й поєдинок в турнірі. На цей момент йому виповнилось 17 років та 270 днів.
Таким чином, Ямал став першим гравцем, який досягнув цієї позначки до свого 18-річчя. Наразі на його рахунку три голи та шість асистів.
Нагадаємо, Ламін дебютував за "синьо-гранатових" у 15-річному віці. Відтоді він став наймолодшим гравцем, який коли-небудь забивав у Ла Лізі та Лізі чемпіонів, наймолодшим дебютантом і автором голу в історії збірної Іспанії, а також чемпіоном Європи.
Напередодні Ямал оцінив свій стрімкий розвиток.