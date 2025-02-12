Ексгравець збірної Англії: Ман Сіті немає жодного шансу на прохід у протистоянні з Реалом

Колишній гравець збірної Англії та дворазовий чемпіон цієї країни (1988/89 та 1990/91) у складі Арсенала Пол Мерсон скептично відноситься до шансів Манчестер Сіті пройти Реал у плейоф Ліги чемпіонів.

Його слова цитує Sky Sports.

"Я не дам їм жодного шансу у другому матчі. Я досить подивився на Реал, щоб розуміти, що вони можуть розрізати Ман Сіті як масло ножем.

Дві кричущі помилки з боку Манчестер Сіті. Раніше «городяни» щотижня грали по 90-95 хвилин. Нині вони, схоже, не можуть цього робити. Я не знаю, в чому справа: чи вони просто вимикаються, чи це просто постаріли як команда.

Чим старшим стаєш, тим більше втомлюєшся. А якщо втомлюєшся, то робиш більше помилок. Здалося, що вони просто вимкнулися.

При цьому Манчестер Сіті дуже добре грав упродовж більшої частини матчу. Звичайно, іноді їм щастило, тим більше проти такої сильної команди, як Реал", – сказав Мерсон.