Дубль Голанда не врятував від поразки: огляд матчу Манчестер Сіті – Реал

У вівторок, 11 лютого, відбувся перший матч плейоф Ліги чемпіонів між Реалом та Манчестер Сіті.

Гра завершилася з рахунком 3:2 на користь іспанського гранда.

Огляд матчу:

Манчестер Сіті – Реал 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 – 19 Голанд, 1:1 – 60 Мбаппе, 2:1 – 80 Голанд (пен), 2:2 – 86 Діас, 2:3 – 90+2 Беллінгем

Господарі двічі були попереду. Дублем відзначився Ерлінг Голанд. Це дозволило йому обійти Андрія Шевченка за голами в Лізі чемпіонів.

"Вершкові" двічі знаходили в собі сили відновити партитет, а на 90+2 хвилині Джуд Беллінгем шокував "Ітіхад Стедіум".

Матчі-відповіді відбудуться через тиждень – 18 та 19 лютого.

Нагадаємо, що для українських клубів єврокубкова кампанія завершилася на стадії основних етапів. Шахтар, Динамо, Полісся та Кривбас заробили один з найнижчих коефіцієнтів в історії виступів України в єврокубках.