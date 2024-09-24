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Артета назвав терміни відновлення Зінченка

Олександр Булава — 24 вересня, 14:22
Артета назвав терміни відновлення Зінченка
Олександр Зінченко
Getty images

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета вважає, що український захисник "канонірів" Олександр Зінченко зможе відновитися за декілька тижнів.

Про це тренер розповів на пресконференції перед матчем Кубку ліги проти Болтона.

"Я думаю, що Зінченко буде відсутній ще кілька тижнів, на жаль", – зазначив Артета.

Зазначимо, що через ушкодження Зінченко вже пропустив три останні матчі Арсенала та ризикує не зіграти у жовтневих іграх за збірну України.

Раніше повідомлялося, що головний тренер "синьо-жовтих" може викликати у національну команду півзахисника Шахтаря Артема Бондаренка, як заміну травмованим Зінченку та Малиновському.

Свій наступний матч збірна України проведе 11 жовтня проти Грузії (номінально домашній поєдинок у Варшаві). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.

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