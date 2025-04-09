Ямал – про свій прогрес: Це як сон, ніби я граю в PES

Вінгер Барселони Ламін Ямал поговорив про плани на сезон та свій стрімкий розвиток.

Слова 17-річного іспанця наводить ESPN.

Каталонський клуб претендує на те, щоб завершити поточний сезон із треблом. За словами Ямала, він з самого початку кампанії думає про те, щоб виграти всі можливі трофеї.

"Я з тих людей, які завжди довіряють своїй команді. Від початку сезону я завжди прагну до максимуму. Тож, якщо на початку сезону в нас є можливість виграти требл, це і буде нашою метою. Зараз нічого не змінилося. Це не через надмірну самовпевненість чи щось подібне, це тому, що ви повинні вірити в себе. Якщо ви говорите, що інша команда виграє, я не знаю, чому ви виходите на поле. Ми – Барселона. Ми вже досягли цього (требл у 2009 і 2015 роках) – сподіваюся, ми зможемо зробити це знову", – сказав Ямал.

Минуло два роки відтоді, як Ламін дебютував за "синьо-гранатових" у 15-річному віці. Відтоді він став наймолодшим гравцем, який коли-небудь забивав у Ла Лізі та Лізі чемпіонів, наймолодшим дебютантом і автором голу в історії збірної Іспанії, а також чемпіоном Європи.

Футболіст порівняв свій стрімкий злет з футбольним симулятором Pro Evolution Soccer (PES).

"Це як сон. Я досі так думаю. Якщо ми дійдемо до фіналу Ліги чемпіонів, фінал Кубку Іспанії, фінал Класіко цього місяця, дійдемо до чемпіонату світу (наступного року з Іспанією)... Все як уві сні. Це так, ніби я граю в PES. Це неймовірно. Коли ти повертаєшся додому і кажеш: "Пффф, я грав у фіналі Євро". Це неймовірно. Я не помічаю тиску. Я просто намагаюся отримувати задоволення, не надто багато думаю про інші речі. Я також не надто багато думаю про те, що роблю, що роблю завтра, в яку гру я граю, чи важливіша вона за інші. Звичайно, я знаю, що граю за Барселону. Я знаю, наскільки це важливо, але я не думаю про тиск. Я граю, отримую задоволення... І це все".

У нинішньому сезоні Ламін Ямал взяв участь у 42 матчах, у яких записав на свій рахунок 13 голів та 20 результативних передач.

Сьогодні, 9 квітня, Барселона зіграє з дортмундською Боруссією в межах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Старт поєдинку запланований на 22:00 за київським часом.

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