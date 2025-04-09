Цього не можна було робити, – лікар дав свідчення на суді щодо смерті Марадони

Лікар дав свідчення на суді над сімома медичними працівниками, яких звинувачують у недбалості, що призвела до смерті легенди футболу Дієго Марадони.

Про це повідомляє ESPN.

У вівторок, 8 квітня, в Буенос-Айресі відбулося слухання, під час якого виступив Маріо Алехандро Шитер, який був лікарем Марадони протягом двох десятиліть. Він допомагав чемпіону світу 1986 року у боротьбі з наркотичною залежністю.

"Йому слід було поїхати в реабілітаційну клініку, більш захищене місце для нього. Знаючи пацієнта, я б не запропонував домашню госпіталізацію. З ним було нелегко впоратися, враховуючи те, що я безпосередньо знав, що лікував його в найгірший момент його життя", – заявив Шитер.

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Згідно з обвинуваченням, семеро фахівців, яких обвинувачують у справі про недбалість (нейрохірург, психіатр, психолог, лікарі та медсестри), не надали належної допомоги, що могло призвести до смерті Марадони.

Шитер сказав, що він був консультантом і не мав повноважень приймати рішення. За його словами, дирекція клініки врешті-решт "прийшла і сказала, що вони вирішили госпіталізувати пацієнта додому".

Деякі свідки на суді заявили, що в будинку, куди доставили Марадону, не було необхідного медичного обладнання.

Шитер, який також спостерігав за розтином тіла Марадони, сказав, що "всі докази свідчать про те, що не було надано належного догляду, що призвело до серцевої недостатності".

Нагадаємо, що Дієго Армандо Марадона помер 25 листопада 2020 року через гострий набряк легенів, який був викликаний хронічною серцевою недостатністю. Великому аргентинцеві було 60 років.