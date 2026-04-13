Конте прокоментував чутки про повернення в збірну Італії

Головний тренер Наполі Антоніо Конте спростував чутки про те, що уже погодився повернутися в збірну Італії після завершення поточного клубного сезону.

Слова тренера наводить Джанлука Ді Марціо.

"Я не давав жодної згоди. У мене ще один рік контракту з Наполі, потім наприкінці сезону я поговорю з президентом. Інтерпретуйте мої слова правильно. Якщо їх будуть перекручувати, я більше не говоритиму", – заявив Конте.

Нагадаємо, Конте вже очолював збірну Італії в 2014 – 2016 роках. Нещодавно наставник італійців Дженнаро Гаттузо подав у відставку.

Після цього в ЗМІ повідомлялося про те, що Конте є одним із головних претендентів на заміну йому, а Наполі готовий відпустити свого тренера після завершення поточного сезону.