Конте прокоментував чутки про повернення в збірну Італії

Олег Дідух — 13 квітня 2026, 14:14
Конте прокоментував чутки про повернення в збірну Італії
Головний тренер Наполі Антоніо Конте спростував чутки про те, що уже погодився повернутися в збірну Італії після завершення поточного клубного сезону.

Слова тренера наводить Джанлука Ді Марціо.

"Я не давав жодної згоди. У мене ще один рік контракту з Наполі, потім наприкінці сезону я поговорю з президентом. Інтерпретуйте мої слова правильно. Якщо їх будуть перекручувати, я більше не говоритиму", – заявив Конте.

Нагадаємо, Конте вже очолював збірну Італії в 2014 – 2016 роках. Нещодавно наставник італійців Дженнаро Гаттузо подав у відставку.

Після цього в ЗМІ повідомлялося про те, що Конте є одним із головних претендентів на заміну йому, а Наполі готовий відпустити свого тренера після завершення поточного сезону.

Антоніо Конте

