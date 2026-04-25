Конте: Лукаку мене розчарував

Головний тренер Наполі Антоніо Конте зізнався, що розчарований поведінкою форварда команди Ромелу Лукаку.

Слова тренера наводить Фабріціо Романно.

На цьому тижні Лукаку ненадовго повернувся на тренувальну базу Наполі після тритижневої несанкціонованої відпустки. Після короткого візиту він знову покинув базу, поїхавши продовжувати відновлення після травми. З Конте бельгійський форвард так і не зустрівся.

"Ромелу Лукаку мене розчарував. Він навіть не зайшов зі мною привітатися, я не говорив із Ромелу. Він був тут, неподалік мого офісу, і ми не поговорили. Я не очікував, що таке трапиться", – заявив Конте.

За свою несанкціоновану відпустку Лукаку отримав великий штраф, а наприкінці сезону Наполі, найімовірніше, продасть нападника. Саме Конте влітку 2024 року був ініціатором запрошення Лукаку в неаполітанський клуб.