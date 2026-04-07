Не можна допускати жодної помилки: Конте назвав мету Наполі на сезон

Головний тренер Наполі Антоніо Конте висловився про шанси своєї команди захистити чемпіонство після перемоги у 31 турі Серії А в матчі проти Мілана (1:0).

Його слова передає Football Italia.

Фахівець заявив, що розуміє складність виконання цього завдання. Він усе ще сподівається на перемогу в турнірі та назвав максимальну й мінімальну ціль неаполітанців до завершення кампанії.

"Нам потрібно бути реалістами. Не можна допускати жодної помилки та водночас сподіватися, що Інтер оступиться не раз. Враховуючи результати міланців, це здається малоймовірним. У них дуже сильний склад, вони заслужено лідирують, а ми просто повинні не прибирати ногу з педалі газу. Будемо захищати скудетто до самого кінця, чого нам не вдавалося протягом багатьох місяців, але тепер ми змогли повернути контроль над своєю долею та хочемо продовжувати в тому ж дусі, не роблячи гучних заяв. Місце в Лізі чемпіонів ще потрібно завоювати. Це фундаментальна мета, оскільки всі знають про фінансові вигоди участі в цьому турнірі", – сказав Конте.

Зазначимо, що наразі Наполі моє 5-матчеву переможну серію. Команда посідає друге місце в турнірній таблиці Серії А, відстаючи від Інтера на сім очок.

Наступний поєдинок неаполітанці проведуть 12 квітня на виїзді проти Парми. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.