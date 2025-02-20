Баварія чи Атлетико: Мбаппе визначився із суперником, з яким хоче зіграти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Форвард Реала Кіліан Мбаппе зізнався, що хотів би зіграти проти Атлетико в межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Слова 26-річного француза наводить Mirror.

Футболіст своїм хеттриком у матчі проти Манчестер Сіті (3:0) вивів "бланкос" до наступної стадії, де вони зіграють або з сусідами по Мадриду, або з Баварією.

Пари 1/8 фіналу визначаться за результатами жеребкування, яке пройде завтра. Проте Мбаппе вже знає, кого б він хотів побачити в якості наступного суперника.

"Я завжди казав, що приїхав сюди не для того, щоб просто здійснити мрію. Я хочу грати добре, я хочу ознаменувати епоху. Я знав, що не можу грати гірше, ніж на початку, і я знав, що я повинен почати грати з індивідуальністю. Щодо голів, то я не ставлю собі жодних обмежень. Якщо зможу забити 50 голів, то заб'ю, якщо зможу забити більше, то заб'ю. Але я часто забивав багато голів у своїй кар'єрі, але не вигравав трофеїв. Якщо я можу забивати і вигравати трофеї, я підпишуся на це прямо зараз. Це був ідеальний вечір. Чесно кажучи, я б хотів, щоб нам випало протистояння з Атлетико. Вони та Баварія – два великі клуби, і нам буде важко в будь-якому випадку. Але в наступному раунді для нас було б набагато краще, якби нам не довелося подорожувати – ми так багато подорожуємо!", – сказав Кіліан.

Нагадаємо, що ще до того, як він оформив хеттрик, Кіліан Мбаппе записав на свій рахунок одне кар'єрне досягнення.

А його суперник, головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола також не залишився без досягнення, але з гірким присмаком.