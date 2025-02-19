Дубль у ворота Манчестер Сіті допоміг Мбаппе оформити неймовірне досягнення
Кіліан Мбаппе
Instagram Кіліана Мбаппе
Кіліан Мбаппе оформив 500 результативних дій за свою кар'єру.
Про це повідомляє BBC.
Футболіст мадридського Реала відзначився дублем у ворота Манчестер Сіті в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Тепер на рахунку нападника збірної Франції 358 м'ячів та 142 результативні передачі.
Для досягнення цього результату гравцю знадобилось 421 матч.
Зазначимо, що до "вершкових" Кіліан грав у складі Монако та Парі Сен-Жермен.
Раніше повідомлялось, що інша зірка Реала пропустить наступний матч Ліги чемпіонів.