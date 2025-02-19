Дубль у ворота Манчестер Сіті допоміг Мбаппе оформити неймовірне досягнення

Кіліан Мбаппе оформив 500 результативних дій за свою кар'єру.

Про це повідомляє BBC.

Футболіст мадридського Реала відзначився дублем у ворота Манчестер Сіті в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Тепер на рахунку нападника збірної Франції 358 м'ячів та 142 результативні передачі.

Для досягнення цього результату гравцю знадобилось 421 матч.

Зазначимо, що до "вершкових" Кіліан грав у складі Монако та Парі Сен-Жермен.

Раніше повідомлялось, що інша зірка Реала пропустить наступний матч Ліги чемпіонів.