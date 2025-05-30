Хочу додати Лігу чемпіонів до своєї колекції, – Мартінес в очікуванні від фіналу проти ПСЖ

Капітан Інтера Лаутаро Мартінес поділився своїми очікуваннями від майбутнього фінального поєдинку Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Слова 27-річного аргентинця наводить сайт УЄФА.

Мартінес пригадав, що він вже грав у фіналі головного єврокубку, проте зазнав невдачі, програвши Манчестер Сіті (0:1) у 2023 році. Тепер форвард хоче виправити це та виграти Лігу чемпіонів з "нерадзуррі"

"Я вже вигравав великі трофеї, але Ліги чемпіонів у моїй колекції немає. Радий, що ми знову у фіналі. Хочемо зіграти ідеальний матч і повернути трофей до Мілана. Нам потрібно провести ідеальний матч. Дуже важлива концентрація на деталях. Треба підготуватися до гри якомога краще", – сказав Мартінес.

Лаутаро вказав на те, що через статус капітана він має віддаватися на більш ніж 100% на полі, даючи приклад своїм одноклубникам.

"У капітана завжди більше відповідальності. На полі треба продовжувати робити те, що і привело нас у фінал, це найголовніше. Є серйозний суперник, і ми його поважаємо. У цьому сезоні Ліги чемпіонів я забив багато голів і брав участь у найважливіших матчах. Я намагаюся постійно прогресувати. Щасливий бути тут і зіграти в ще одному фіналі. Інтер віддавав мені все з першого дня, і я віддаю всі сили щоразу, коли граю за свій клуб. Ми наполегливо працювали, щоб сюди потрапити".

Фінальний матч Ліги чемпіонів між ПСЖ та Інтером відбудеться завтра, 31 травня, в Мюнхені на стадіоні "Альянц Арена".

Нагадаємо, що на нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку за трофей між ПСЖ та Інтером.

Раніше стало відомо, що суперкомп'ютер спрогнозував шанси команд у фінальному протистоянні Франції та Італії.