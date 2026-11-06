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Кейн назвав головну мету в клубній кар’єрі

Олег Дідух — 6 листопада 2026, 13:06
Кейн назвав головну мету в клубній кар’єрі
Гаррі Кейн
Getty Images

Зірковий форвард збірної Англії Гаррі Кейн зізнався, що перемога в Лізі чемпіонів – головна мета, яку він ставить собі на найближчі роки виступів за Баварію.

Слова володаря Золотого м'яча-2026 наводить пресслужба чемпіонів Німеччини.

"Ліга чемпіонів — це велика мета для мене, а також для цього клубу та команди. Я залишатимуся тут до 2029 року. Звичайно, я б збрехав, якби сказав, що не хочу за цей період виграти хоча б один трофей Ліги чемпіонів", – заявив форвард.

Нагадаємо, напередодні Кейн продовжив контракт із Баварією до літа 2029 року. Англійський форвард виступає за мюнхенців з літа 2023 року. Він перейшов із Тоттенгема за 95 мільйонів євро.

За цей час він провів за Баварію 161 матч, у яких забив 156 голів і віддав 41 результативну передачу.

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