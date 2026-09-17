Мені подобається, як ми граємо: Флік оцінив розгромну перемогу Барселони в Ла Лізі

Наставник Барселони Ганс-Дітер Флік висловився про розгромну перемогу над Расінгом (7:2) в матчі шостого туру Ла Ліги.

Його слова передає Marca.

Німецький фахівець задоволений виступом команди на старті сезону. При цьому він підкреслим, що завжди залишається місце для вдосконалення.

"Так, ми можемо стати ще кращими. У житті завжди можна вдосконалюватися в будь-якому аспекті. Ми зіграли добре, незалежно від результату. Мені подобається, як ми граємо. Приємно спостерігати. Але головне – завжди залишатися зосередженими, у кожному епізоді, під час кожної передачі.

Припуститися помилки – це нормально. Я не хвилююся через помилку Щенсного, бо це футбол, і над цим можна працювати. У Жоана Гарсії виникли певні проблеми. Залишається чекати й сподіватися, що він буде готовий зіграти цими вихідними. Такий уже футбольний менталітет. Все заради команди", – сказав Флік.