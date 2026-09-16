"Голанд з Нілу": Барселона продовжила контракт із 18-річним нападником

Каталонська Барселона оголосила про продовження співпраці з 18-річним нападником Хамзою Абделькарімом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони уклали угоду до кінця червня 2030-го. Попередній контракт був розрахований до 2029-го.

We’ve got Hamza for years to come 💙❤️ pic.twitter.com/EVLYeqOnyL — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 15, 2026

Нагадаємо, що у червні 2026-го іспанський гранд викупив єгиптянина з Аль-Ахлі. Спершу Абделькарім виступав за "блаугранас" на правах оренди з лютого по кінець червня 2026-го.

Виступав за юнацьків Барселони U-19. Найяскравішим став його матч проти Монте-Карло (9:0), в якому він оформив хет-трик, а команда гарантувала собі чемпіонський титул у División de Honor.

Талановитий єгипетський форвард, якого вже прозвали "Голандом із Нілу", вже встиг дебютувати за першу команду каталонців. Хамза провів 4 хвилини у матчі Ла Ліги-2026/27 проти Райо Вальєкано (перемога 5:2).

Раніше повідомлялося, що каталонський клуб працює над новим контрактом із Рафіньєю.