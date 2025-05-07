Невдахи дня: фанати Інтера завчасно залишили стадіон і благали стюарда впустити їх назад

У матчі півфіналу Ліги чемпіонів Інтера та Барселони на стадіоні Сан-Сіро, коли міланці програвали з рахунком 2:3, частина фанатів вирішила не чекати фінального свистка й масово покинула трибуни.

Рішення, як виявилося, фатальне. Уже в компенсований час Інтер зумів зрівняти рахунок і перевести гру в овертайм, чим буквально підірвав трибуни, де залишилися лише найвідданіші.

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У соцмережах завірусилося відео того, як вболівальники благають стюарда біля стадіону впустити їх назад. Чи дозволили їм повернутися на їхні місця – невідомо.

Нагадаємо, на "Чемпіоні" також доступні відео голів матчу Інтер – Барселона.