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Ми повинні грати з бажанням, а не одержимістю, – Індзагі розповів про план Інтера на фінал Ліги чемпіонів

Олексій Погорелов — 31 травня 2025, 09:48
Ми повинні грати з бажанням, а не одержимістю, – Індзагі розповів про план Інтера на фінал Ліги чемпіонів
Сімоне Індзагі
Getty Images

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі заявив, що його гравці знають, як правильно підготуватися до фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Слова 49-річного італійця наводить The Athletic.

У складі "нерадзуррі" грають чемпіони різних континентів, а також переможці чемпіонату світу. Це має допомогти команді з налаштуванням на головний поєдинок усього сезону.

"Я попросив про концентрацію, без одержимості. Ми повинні бути вільними у своїх думках, ми знаємо, як готуються до цих ігор: у нас є чемпіони Європи, Південної Америки та світу.

У матчі все може звестися до кількох моментів, і ми повинні вміти використовувати їх на свою користь. Ми повинні вийти на поле не з одержимістю, а з бажанням виграти цю гру, знаючи, що нам протистоїть сильна і добре підготовлена команда.

Ми будемо грати з тією зброєю, яка є в нашому розпорядженні, враховуючи шлях, який ми пройшли: він був надзвичайно складним і повним підводних каменів, але ми пройшли цей шлях і не хочемо зупинятися зараз. Гравці все знають і віддадуть всі сили на полі", – сказав Індзагі.

Нагадаємо, що сьогодні, 31 травня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів-2024/25 між ПСЖ та Інтером, який проходитиме в Мюнхені на "Альянц Арені". Старт гри запланований на 22:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція фінального поєдинку головного єврокубку.

Раніше Сімоне Індзагі розповів про своє становище в Інтері на тлі інтересу із Саудівської Аравії.

Експерти GGBET вважають невеликими фаворитами французів та дають такий футбольний прогноз на сьогодні: перемога ПСЖ – 2,17, нічия – 3.51, успіх Інтера – 3,52. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

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