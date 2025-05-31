Ми повинні грати з бажанням, а не одержимістю, – Індзагі розповів про план Інтера на фінал Ліги чемпіонів

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі заявив, що його гравці знають, як правильно підготуватися до фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Слова 49-річного італійця наводить The Athletic.

У складі "нерадзуррі" грають чемпіони різних континентів, а також переможці чемпіонату світу. Це має допомогти команді з налаштуванням на головний поєдинок усього сезону.

"Я попросив про концентрацію, без одержимості. Ми повинні бути вільними у своїх думках, ми знаємо, як готуються до цих ігор: у нас є чемпіони Європи, Південної Америки та світу.

У матчі все може звестися до кількох моментів, і ми повинні вміти використовувати їх на свою користь. Ми повинні вийти на поле не з одержимістю, а з бажанням виграти цю гру, знаючи, що нам протистоїть сильна і добре підготовлена команда.

Ми будемо грати з тією зброєю, яка є в нашому розпорядженні, враховуючи шлях, який ми пройшли: він був надзвичайно складним і повним підводних каменів, але ми пройшли цей шлях і не хочемо зупинятися зараз. Гравці все знають і віддадуть всі сили на полі", – сказав Індзагі.