Ромі важко підтримувати такий стиль гри: Моурінью оцінив космічний камбек Реала у Лізі чемпіонів

Головний тренер мадридського Реала Жозе Моурінью розповів, що його команда видала два кардинально різні тайми у матчі 2-го туру основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27 проти італійської Роми.

Слова наставника цитує УЄФА.

"Це були два різні матчі в одному: перший, де Рома була кращою в усіх аспектах, і останні 20 хвилин, коли Реал був просто нестримним. Вони застали нас зненацька на початку гри із Суле на фланзі, створивши чисельну перевагу, яку було важко зупинити. У другому таймі, щойно ми спіймали свій ритм, ми пропустили другий гол; за рахунку 3:1 усі думали, що з нами скінчено, але зрештою саме вони втомилися. Ромі важко підтримувати такий стиль гри протягом усіх 90 хвилин, і наприкінці матчу їм виявилося просто не під силу зупинити наші атаки", – заявив португальський фахівець.

Окремо наставник "вершкових" оцінив гру Ендріка. Бразилець на 59-й хвилині замінив Вінісіуса Жуніора, а наприкінці поєдинку зрівняв цифри на табло 3:3.

"Я знаю, яким талантом він володіє; учора я також казав, що він залишиться з нами і що ми його розвиватимемо. Захисники Роми втомилися і не змогли його зупинити – особливо після 70 хвилин проти Діоманде", – зазначив Моурінью.

Напередодні зустрічі "Особливий" висловив 20-річному форварду повну довіру на тлі інтересу до нього з боку інших клубів.

Нагадаємо, що наприкінці матчу Реал у притаманному для себе стилі створив неймовірний камбек. "Королівський клуб" не лише відігрався із 1:3, а й оформив вольову перемогу над римськими "вовками" 3:4.

Завдяки цій звитязі мадридці йдуть без втрат у поточному розіграші ЛЧ-2026/27 – 6 балів у двох турах. Наразі Реал посідає 8-му сходинку у загальній турнірній таблиці турніру.

У наступному турі іспанський гранд зіграє вдома проти німецького РБ Лейпцига – 21 жовтня о 22:00 (за київським часом).