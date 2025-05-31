Індзагі: Я багато разів говорив, що щасливий в Інтері

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі запевнив, що його все влаштовує в італійському клубі.

Слова 49-річного фахівця наводить The Athletic.

Майбутнє Індзагі на "Джузеппе Меацца" перебуває в невизначеному стані: команда претендувала на требл за підсумками сезону-2024/25, але тепер вона ризикує залишитися без трофеїв взагалі.

Масла у вогонь підлив сам тренер, який розповів про інтерес до своєї персони із Саудівської Аравії. Незважаючи на це, він заявив, що відчуває себе щасливим в Інтері.

"Я багато разів говорив, що я щасливий в цьому клубі, тому у мене є все необхідне для того, щоб працювати добре і досягати великих успіхів", – сказав Індзагі.

Нагадаємо, що сьогодні, 31 травня, Інтер зіграє з ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів-2024/25, який проходитиме в Мюнхені на "Альянц Арені". Старт гри запланований на 22:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція фінального поєдинку головного єврокубку.

Раніше капітан Інтера Лаутаро Мартінес заявив про бажання додати Лігу чемпіонів до колекції своїх трофеїв.