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УЄФА назвав найкращого гравця та символічну збірну 2 туру Ліги чемпіонів

Олексій Мурзак — 15 жовтня 2026, 18:45
УЄФА назвав найкращого гравця та символічну збірну 2 туру Ліги чемпіонів

Вінгер Ліверпуля Бредлі Барколя став найкращим гравцем 2 туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27 за підсумками голосування УЄФА.

Француз оформив хеттрик у виїзному матчі проти австрійського ЛАСКа, допомігши англійській команді перемогти з рахунком 6:3.

У голосуванні Барколя випередив нападника Брюгге Ніколо Трезольді, форварда Баварії Гаррі Кейна та вінгера Барселони Ламіна Ямаля, які посіли друге, третє та четверте місця відповідно.

Трезольді також відзначився хеттриком – у переможному матчі проти Інтера (4:3). Кейн забив двічі у зустрічі з норвезьким Вікінгом (3:3), а Ямал віддав дві результативні передачі у грі з Галатасараєм (4:1).

Також була визначена символічна збірна ігрового тижня:

  • Воротар: Стас Покатілов (Сабах).
  • Захисники: Максиміліано Араухо (Спортинг), Ейрік Фальченер (Вікінг), Джефф Шабо (Штутгарт), Фредрік Шеволд (Буде/Глімт).
  • Півзахисники: Бредлі Барколя (Ліверпуль), Жоан Манзамбі (Астон Вілла), Вітінья (ПСЖ), Ламін Ямал (Барселона).
  • Нападники: Гаррі Кейн (Баварія), Ніколо Трезольді (Брюгге)

З результатами матчів за 13 жовтня можна ознайомитися тут, з поєдинками, які відбулися 14 жовтня – за цим посиланням

Ліга чемпіонів

Ліга чемпіонів

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