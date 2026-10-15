УЄФА назвав найкращого гравця та символічну збірну 2 туру Ліги чемпіонів
Вінгер Ліверпуля Бредлі Барколя став найкращим гравцем 2 туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27 за підсумками голосування УЄФА.
Француз оформив хеттрик у виїзному матчі проти австрійського ЛАСКа, допомігши англійській команді перемогти з рахунком 6:3.
У голосуванні Барколя випередив нападника Брюгге Ніколо Трезольді, форварда Баварії Гаррі Кейна та вінгера Барселони Ламіна Ямаля, які посіли друге, третє та четверте місця відповідно.
Трезольді також відзначився хеттриком – у переможному матчі проти Інтера (4:3). Кейн забив двічі у зустрічі з норвезьким Вікінгом (3:3), а Ямал віддав дві результативні передачі у грі з Галатасараєм (4:1).
Також була визначена символічна збірна ігрового тижня:
- Воротар: Стас Покатілов (Сабах).
- Захисники: Максиміліано Араухо (Спортинг), Ейрік Фальченер (Вікінг), Джефф Шабо (Штутгарт), Фредрік Шеволд (Буде/Глімт).
- Півзахисники: Бредлі Барколя (Ліверпуль), Жоан Манзамбі (Астон Вілла), Вітінья (ПСЖ), Ламін Ямал (Барселона).
- Нападники: Гаррі Кейн (Баварія), Ніколо Трезольді (Брюгге)
З результатами матчів за 13 жовтня можна ознайомитися тут, з поєдинками, які відбулися 14 жовтня – за цим посиланням.