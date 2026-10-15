УЄФА назвав найкращого гравця та символічну збірну 2 туру Ліги чемпіонів

Вінгер Ліверпуля Бредлі Барколя став найкращим гравцем 2 туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27 за підсумками голосування УЄФА.

Француз оформив хеттрик у виїзному матчі проти австрійського ЛАСКа, допомігши англійській команді перемогти з рахунком 6:3.

У голосуванні Барколя випередив нападника Брюгге Ніколо Трезольді, форварда Баварії Гаррі Кейна та вінгера Барселони Ламіна Ямаля, які посіли друге, третє та четверте місця відповідно.

Трезольді також відзначився хеттриком – у переможному матчі проти Інтера (4:3). Кейн забив двічі у зустрічі з норвезьким Вікінгом (3:3), а Ямал віддав дві результативні передачі у грі з Галатасараєм (4:1).

Також була визначена символічна збірна ігрового тижня:

Воротар: Стас Покатілов (Сабах).

Стас Покатілов (Сабах). Захисники: Максиміліано Араухо (Спортинг), Ейрік Фальченер (Вікінг), Джефф Шабо (Штутгарт), Фредрік Шеволд (Буде/Глімт).

Максиміліано Араухо (Спортинг), Ейрік Фальченер (Вікінг), Джефф Шабо (Штутгарт), Фредрік Шеволд (Буде/Глімт). Півзахисники: Бредлі Барколя (Ліверпуль), Жоан Манзамбі (Астон Вілла), Вітінья (ПСЖ), Ламін Ямал (Барселона).

Бредлі Барколя (Ліверпуль), Жоан Манзамбі (Астон Вілла), Вітінья (ПСЖ), Ламін Ямал (Барселона). Нападники: Гаррі Кейн (Баварія), Ніколо Трезольді (Брюгге)

Introducing your MD2 Team of the Week 🌟 @Hyundai_Global | #UCLTOTW https://t.co/VBE9F8cd0f — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 15, 2026

З результатами матчів за 13 жовтня можна ознайомитися тут, з поєдинками, які відбулися 14 жовтня – за цим посиланням.