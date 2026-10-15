Злюся на самого себе: Вінісіус відреагував на свою заміну у матчі проти Роми в ЛЧ

Лівий вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор розповів, чому негативно відреагував на свою заміну по ходу матчу проти Роми у 2-му турі основного етапу Ліги чемпіонів-2026/27.

Його післяматчеві слова цитує Marca.

На 59-й хвилині його змінив Ендрік, який став одним із головних героїв іспанського гранда. Вінісіус же не розумів, чому Жозе Моурінью зняв його з гри.

"Це нормально. Я був засмучений через заміну, адже завжди хочу бути в найкращій формі та допомагати команді. Заміни змінили хід гри. Ендрік вплинув на динаміку матчу й був найкращим на полі. А Карлос Еспі провів на полі лише кілька хвилин, але зумів забити. Я злюся на самого себе через те, що зараз перебуваю не в найкращій формі. Але зрештою Віні завжди повертається, і я не маю жодних сумнівів, що знову наберу оптимальну форму", – заявив Вінісіус.

Відзначимо, що на момент цієї заміни рахунок у поєдинку був 3:1 на користь Роми. Після цього підопічні португальського наставника перевернули хід гри. У період із 83-ї до 90-ї хвилини Реал забив тричі та оформив вольову перемогу з рахунком 4:3. Автором переможного голу став центрбек Антоніо Рюдігер.

У поточному сезоні-2026/27 Вінісіус відзначився 1 голом і 3 асистами у 10-ти зіграних матчах в усіх турнірах за "вершкових". Нещодавно бразилець отримав дискваліфікацію на 4 матчі за червону картку у грі Ла Ліги.

Завдяки цій звитязі мадридці йдуть без втрат у поточному розіграші ЛЧ-2026/27 – 6 балів у двох турах. Наразі Реал посідає 8-му сходинку у загальній турнірній таблиці турніру.

У наступному турі іспанський гранд зіграє вдома проти німецького РБ Лейпцига – 21 жовтня о 22:00 (за київським часом).

Раніше Моурінью висловився про перемогу над Ромою із неймовірним камбек його команди.