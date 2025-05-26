Індзагі: До мене є інтерес із Саудівської Аравії

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі прокоментував чутки щодо свого можливого переходу в Аль-Хіляль із Саудівської Аравії.

Слова 49-річного італійця наводить Даніеле Марі.

"У клубі всі мене добре знають. До мене є інтерес з Італії, з-за кордону, з Саудівської Аравії. На даний момент було би безумством думати про це.

У мене прекрасні стосунки з керівництвом і з власниками клубу. Наступного дня після фіналу Ліги чемпіонів ми поговоримо з ними, як і завжди. Мета – процвітання Інтера. Якщо всі передумови будуть – ми продовжимо співпрацю в гармонії. Зараз говорити про моє майбутнє – це безумство", – заявив тренер.