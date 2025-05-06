Індзагі оцінив шанси Лаутаро зіграти в матчі-відповіді проти Барселони

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі оцінив стан травмованих гравців команди напередодні матчу-відповіді проти Барселони.

Думку фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Ми ухвалюватимемо рішення безпосередньо перед грою. Хлопці повинні сказати мені, як вони себе почувають. Павар не мав великих проблем, а Лаутаро не тренувався після першого матчу з Барселоною. Подивимось, як вони виглядатимуть на тренуванні", – резюмував Індзагі.

Зазначимо, що матч-відповідь між "зміями" та каталонським колективом в межах 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом. Перша зустріч команд завершилась результативною нічиєю 3:3.

Раніше стало відомо, що основний захисник італійського клубу не зможе взяти участь у вирішальному поєдинку єврокубку.