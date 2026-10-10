Барселона повторила найкращий старт чемпіонату в історії клубу

Каталонська Барселона повторила найкращий старт сезону у Ла Лізі в історії клубу.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Команда Ганса-Дітера Фліка здобула вісім перемог у стартових восьми матчах іспанської першості. Єдиний раз, коли це вдавалося каталонцям, стався у сезоні-2013/14 під керівництвом аргентинського наставника Херардо Мартіно.

Тоді переможна серія "блаугранас" зупинилась у 9-му турі, де вони розписали нульову нічию з Осасуною на виїзді. Натомість Барселона у тій кампанії втримала безпрограшну серію до 15-го туру, у котрому вона поступилася Атлетико з Більбао (0:1).

Нагадаємо, що Мартіно по завершенню сезону-2013/14 звільнили. Команда під його керівництвом не здобула жодного титулу, окрім тріумфу в Суперкубку Іспанії.

Таким чином, підопічні Ганса-Дітера Фліка зможуть встановити новий рекорд в історії каталонського колективу, якщо 17 жовтня переможуть Бетіс у 9-му турі Ла Ліги. Старт зустрічі запланований о 19:30 за київським часом.

Зауважимо, що в останньому своєму матчі "синьо-гранатові" здолали Хетафе (3:0). Дебютним голом у складі "блаугранас" відзначився Ентоні Гордон.

Водночас напередодні стало відомо, що захисник команди Жюль Кунде може продовжити кар'єру у мюнхенській Баварії.