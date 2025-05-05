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Основний захисник Інтера не потрапить у заявку на матч із Барселоною

Олег Дідух — 5 травня 2025, 21:38
Основний захисник Інтера не потрапить у заявку на матч із Барселоною
Бенжамен Павар
Getty Images

Центральний захисник Інтера Бенжамен Павар пропустить матч-відповідь півфіналу ліги чемпіонів проти Барселони.

Про це повідомляє Inter Xtra.

Сьогодні, 5 травня, Павар, як і Лаутаро Мартінес, повернувся до тренувань після травми. Проте під час тренування 29-річний француз відчув біль у травмованій щиколотці та достроково припинив заняття.

Тренерський штаб Інтера ухвалив рішення не включати його в заявку на матч проти Барселони. Очікується, що, як і першому поєдинку, замість Павара на поле вийде Ян Біссек.

Нагадаємо, захисник збірної Франції отримав травму в матчі Серії А проти Роми (поразка 0:1). Сумарно у поточному сезоні на його рахунку 1 гол і 1 асист у 36 матчах за Інтер у всіх турнірах.

Матч-відповідь між Інтером і Барселоною відбудеться у вівторок, 6 травня у Мілані. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом, перший матч завершився внічию 3:3.

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