Основний захисник Інтера не потрапить у заявку на матч із Барселоною

Центральний захисник Інтера Бенжамен Павар пропустить матч-відповідь півфіналу ліги чемпіонів проти Барселони.

Про це повідомляє Inter Xtra.

Сьогодні, 5 травня, Павар, як і Лаутаро Мартінес, повернувся до тренувань після травми. Проте під час тренування 29-річний француз відчув біль у травмованій щиколотці та достроково припинив заняття.

Тренерський штаб Інтера ухвалив рішення не включати його в заявку на матч проти Барселони. Очікується, що, як і першому поєдинку, замість Павара на поле вийде Ян Біссек.

Нагадаємо, захисник збірної Франції отримав травму в матчі Серії А проти Роми (поразка 0:1). Сумарно у поточному сезоні на його рахунку 1 гол і 1 асист у 36 матчах за Інтер у всіх турнірах.

Матч-відповідь між Інтером і Барселоною відбудеться у вівторок, 6 травня у Мілані. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом, перший матч завершився внічию 3:3.