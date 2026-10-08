Барселона продовжила на три роки контракт із 19-річним захисником

Каталонська Барселона оголосила про продовження співпраці з 19-річним правим захисником команди Хаві Еспартом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода розрахована до кінця червня 2030 року. Офіційно гравець підпише контракт в офісі президента клубу Жоана Лапорти.

Зазначимо, що Еспарт є вихованцем "блаугранас". Дебютував за першу команду клубу у тогорічному розіграші Ла Ліги під керівництвом Гансі Фліка.

У поточному сезоні оборонець провів у футболці "синьо-гранатових" 5 матчів, у яких відзначився 1 голом та 2 асистами. Окрім того, Еспарт має досвід гри за молодіжну збірну Іспанії, у складі котрої відіграв 2 поєдинки.

Нагадаємо, що напередодні Барселона пролонгувала угоду із капітаном команди Рафіньєю.