Баварія націлилася на підписання захисника Барселони
Мюнхенська Баварія розглядає можливість підписання французького захисника Барселони Жюля Кунде під час зимового трансферного вікна.
Про це повідомив журналіст Bild Крістіан Фальк.
27-річний футболіст входить до списку цілей німецького клубу. Баварія хоче підсилити правий фланг оборони, однак спочатку планує продати Сашу Боє.
Кунде цього сезону отримує менше ігрового часу, ніж у попередні роки. Його рішення щодо майбутнього залежатиме від ролі в команді Гансі Фліка протягом найближчих місяців. Інтерес до француза також виявляє Челсі.
У поточному сезоні Кунде провів сім матчів за Барселону в усіх турнірах, зігравши 444 хвилини. Голів і результативних передач на його рахунку немає.
Напередодні стало відомо, що Баварія планує розпочати перемовини з лідером команди Майклом Олісе щодо продовження контракту.