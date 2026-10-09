Баварія націлилася на підписання захисника Барселони

Мюнхенська Баварія розглядає можливість підписання французького захисника Барселони Жюля Кунде під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомив журналіст Bild Крістіан Фальк.

27-річний футболіст входить до списку цілей німецького клубу. Баварія хоче підсилити правий фланг оборони, однак спочатку планує продати Сашу Боє.

Кунде цього сезону отримує менше ігрового часу, ніж у попередні роки. Його рішення щодо майбутнього залежатиме від ролі в команді Гансі Фліка протягом найближчих місяців. Інтерес до француза також виявляє Челсі.

У поточному сезоні Кунде провів сім матчів за Барселону в усіх турнірах, зігравши 444 хвилини. Голів і результативних передач на його рахунку немає.

Напередодні стало відомо, що Баварія планує розпочати перемовини з лідером команди Майклом Олісе щодо продовження контракту.