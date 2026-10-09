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Баварія націлилася на підписання захисника Барселони

Олексій Мурзак — 9 жовтня 2026, 23:41
Баварія націлилася на підписання захисника Барселони
Жюль Кунде
Getty Images

Мюнхенська Баварія розглядає можливість підписання французького захисника Барселони Жюля Кунде під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомив журналіст Bild Крістіан Фальк.

27-річний футболіст входить до списку цілей німецького клубу. Баварія хоче підсилити правий фланг оборони, однак спочатку планує продати Сашу Боє.

Кунде цього сезону отримує менше ігрового часу, ніж у попередні роки. Його рішення щодо майбутнього залежатиме від ролі в команді Гансі Фліка протягом найближчих місяців. Інтерес до француза також виявляє Челсі.

У поточному сезоні Кунде провів сім матчів за Барселону в усіх турнірах, зігравши 444 хвилини. Голів і результативних передач на його рахунку немає.

Напередодні стало відомо, що Баварія планує розпочати перемовини з лідером команди Майклом Олісе щодо продовження контракту.

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