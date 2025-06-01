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Повинні навчатись на помилках, – Індзагі оцінив поразку Інтера в фіналі ЛЧ

Володимир Максименко — 1 червня 2025, 09:12
Повинні навчатись на помилках, – Індзагі оцінив поразку Інтера в фіналі ЛЧ
Сімоне Індзагі
УЄФА

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі прокоментував поразку команди у фіналі Ліги чемпіонів від ПСЖ та оцінив дії своїх підопічних.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Я подякував своїм гравцям за те, що вони зробили цього сезону. Ми не виграли жодного трофея, але я пишаюсь бути їхнім тренером.
ПСЖ заслуговував на перемогу в Лізі чемпіонів.

Ми розчаровані, але наш шлях до фіналу був видатним. Я пишаюсь гравцями, але сьогоднішню гру навряд чи можна назвати видатною.

Ми повинні навчатись на наших помилках та робити так, щоб вони нас загартовували. Зараз нам так само боляче, як було після фіналу у Стамбулі. Втім, цей матч був зовсім іншим – нам слід було зіграти набагато краще", – розповів Індзагі.

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Зазначимо, що це друга поразка Інтера у фіналі ЛЧ за останні три роки – у 2023-му міланський колектив поступився Манчестер Сіті 0:1.

Відео голів та огляд матчу ПСЖ – Інтер доступний на сайті "Чемпіон".

Раніше підсумки поєдинку підбив головний тренер французького колективу Луїс Енріке.

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