Повинні навчатись на помилках, – Індзагі оцінив поразку Інтера в фіналі ЛЧ

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі прокоментував поразку команди у фіналі Ліги чемпіонів від ПСЖ та оцінив дії своїх підопічних.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Я подякував своїм гравцям за те, що вони зробили цього сезону. Ми не виграли жодного трофея, але я пишаюсь бути їхнім тренером.

ПСЖ заслуговував на перемогу в Лізі чемпіонів.

Ми розчаровані, але наш шлях до фіналу був видатним. Я пишаюсь гравцями, але сьогоднішню гру навряд чи можна назвати видатною.



Ми повинні навчатись на наших помилках та робити так, щоб вони нас загартовували. Зараз нам так само боляче, як було після фіналу у Стамбулі. Втім, цей матч був зовсім іншим – нам слід було зіграти набагато краще", – розповів Індзагі.