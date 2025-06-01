Новий гранд європейського футболу: що нам подарував фінал Ліги чемпіонів ПСЖ – Інтер

Все виявилося навіть занадто легко. Парі Сен-Жермен виграв перший у своїй історії трофей Ліги чемпіонів, попутно встановивши рекорд турніру. Ніколи раніше фінал не вигравався (і, відповідно, не програвався) з різницею в п'ять м'ячів.

Писати про таку декласацію, загалом, нічого, але Чемпіон спробував зафіксувати головне.

Мюнхен – місце, де запалюються нові зірки

П'ять разів головний матч єврокубків проходив у Мюнхені. До речі, не вірте тим, хто говорив про "п'ять фіналів Кубка чемпіонів на Альянц-Арені" або, тим більше "п'ять фіналів ЛЧ на Альянц-Арені". Розкішний стадіон Баварії був побудований до ЧС-2006, а до цього гостей приймав Олімпіаштадіон.

Але, так чи інакше.

1) 1979-й рік – Ноттінгем Форест;

2) 1993-й – Олімпік Марсель (їм сам бог велів, з такою назвою);

3) 1997-й – дортмундська Боруссія;

4) 2012-й – Челсі;

5) 2025-й – Парі Сен-Жермен.

Для кожного з п'яти переможців мюнхенських фіналів цей "вухастий" кубок був першим у клубному музеї. Для Марселя з Боруссією він залишається таким досі, Челсі з Ноттінгемом виграли ще по одному – але магія новачка виявляється сильнішою навіть за магію господаря. Адже Челсі виграв фінал саме у Баварії!

ПСЖ перевершив суперника за всіма фронтами

А Парі Сен-Жермен виграв щойно – причому, можливо, здобув найпереконливішу перемогу за всю історію Ліги чемпіонів. Розгроми у фіналах, звісно, були, але 4:0 Мілана і Барси з ЦИМ навіть порівнювати смішно.

"Россонері" до того фіналу взагалі-то андердогом були. Айнтрахт, програвши Реалу 3:7, хоч голів назабивав. Моурінью переграв Монако у 2004-му повністю, це правда – але тут, у будь-якому разі, домінація була страхітливою.

Усе збіглося для Луїса Енріке ідеально комфортно. Чемпіонат, де в цьому сезоні конкурентів навіть рівня "Монако-2017" не знайшлося, було виграно з величезною перевагою, і ПСЖ міг готуватися до гри як мінімум місяць.

Внутрішня конкуренція у ПСЖ неймовірна висока – і той самий Дуе, який став найкращим, не міг бути впевнений у своєму місці в основі майже на жоден матч сезону.

Помножте це на фактор дикої втоми суперника, на розкішне зимове підсилення в особі Кварацхелії (але ж він забрав у Інтера ще й скудетто!) – і ви отримаєте рецепт того, що в Іспанії називають "маніта". ПСЖ – не іспанський клуб, але Енріке добре знає це слово.

Вирішальну роль у фіналі зіграв вік

Рекорд найстарішого складу на фінал Інтер не встановив, але ходив по полю важче, ніж Мілан 18 років тому. Хто б міг подумати, що національний кубок, найбільш непотрібний турнір для топклубів, стане таким значущим для розкладу сил у фіналі. Інтер повторив "рекорд" Баєра-2002, взявши три других місця – нехай у Кубку він вилетів у півфіналі, але Суперкубок програв саме у фіналі.

Повторюся, Інтер найстарша команда на всі 96 учасників топчемпіонатів – і саме у фіналі різниця у віці була особливо помітна. Дуе, Заїр-Емері, Дембеле втікали від захисників Інтера, як від стоячих.

Кубок позначився і для ПСЖ, але в інший бік: Реймс у вирішальній грі був переможений 3:0, з парою м'ячів уже до середини першого тайму. Багато сил цей трофей не забрав, і парижани змогли кинути на фінал усе. За весь сезон Ліги 1 підопічні Енріке з різницею в п'ять м'ячів обіграли тільки дві останні команди ліги: Монпельє і Сент-Етьєн.

Порівняно з фіналом дворічної давності Інтер повторив стартовий склад на 63,64% – або, якщо вам звичніше прості дроби, на 7/11. Тоді Інтер відмінно зіграв проти Манчестер Сіті – але ж за ці два роки той самий Ачербі постарів незворотно.

Зоммер, Павар, Тюрам і Мхітарян замість Онана, Дарміана, Брозовича і Джеко – це скоріше даунгрейд (так, Дарміан перемістився в запас, зате Мхітарян до 36 років став основним), а ПСЖ за ці два роки зробив багато кроків уперед.

Енріке пощастило мати в атаці унікальну конкуренцію

Звичайно, ПСЖ сильно вклався в цей склад. Звичайно, парижани завжди славилися своєю академією. Але до 2025-го у них сформувалося просто унікальне сузір'я в атаці. Саме до 2025-го, а не коли у них були Мессі, Неймар і Мбаппе.

Дембеле після такої перемоги став фаворитом у перегонах за Золотий м'яч – але чудово грав і Дуе. Шикарний Кварацхелія. Барколя набрав 40 (!) очок за системою "гол плюс пас", будучи не до кінця основним гравцем. І навіть Сенні Меюлю, отримавши час у кінцівці, відзначився голом.

Скоро всі ці гравці почнуть качати права. Грати хочуть – і, головне, заслуговують – усі. Напевно, з кимось навіть доведеться попрощатися. Але всю цю весну Енріке перебував у "win-win" ситуації: будь-який вибір складу в атаку дозволяв випустити справжній дрімтім.

ПСЖ 13 років марив "вухастим" Кубком. Над ним сміялися, коли команда з Ібрагімовичем і Кавані/Мессі, Мбаппе і Неймаром вилітала в плейоф від першого ж суперника. Коли суперзірки пішли, це здавалося білим прапором. Але, як виявилося, це була по-наполеонівськи грамотна перебудова, щоб вирішити стратегічне завдання.

Сьогодні в європейському футболі з'явився новий топ-клуб.