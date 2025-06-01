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Домінували від самого початку, – Енріке прокоментував перемогу ПСЖ в Лізі чемпіонів

Володимир Максименко — 1 червня 2025, 07:07
Домінували від самого початку, – Енріке прокоментував перемогу ПСЖ в Лізі чемпіонів
Луїс Енріке
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Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився думками після матчу Ліги чемпіонів проти Інтера, в якому його команда здобула переконливу перемогу 5:0.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Ми чудово розпочали матч та домінували від самого початку. Я хотів, щоб ми продовжували йти вперед та забивали – потрібно було закріпити нашу перевагу.

Цього сезону ми мали у складі велику кількість молодих гравців, але сьогодні вони проявили себе справжніми лідерами. Команда чудово відіграла в обороні, Дембеле проявив себе справжнім вожаком.

Я дуже щасливий. Було дуже зворушливо побачити банер на трибунах, який фанати присвятили моїй сім'ї. Я завжди думаю про свою доньку", – розповів Енріке.

Донька тренера ПСЖ Ксане померла у 2019 році через остеосаркому. Лікарі запізно діагностували хворобу, дівчинка померла у віці дев'яти років.

Раніше повідомлялось, що Кіліан Мбаппе, який зі скандалом залишив французький колектив, привітав команду з перемогою в Лізі чемпіонів.

Інтер ПСЖ Луїс Енріке Ліга чемпіонів-2024/25 ПСЖ – Інтер

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