Домінували від самого початку, – Енріке прокоментував перемогу ПСЖ в Лізі чемпіонів
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився думками після матчу Ліги чемпіонів проти Інтера, в якому його команда здобула переконливу перемогу 5:0.
Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.
"Ми чудово розпочали матч та домінували від самого початку. Я хотів, щоб ми продовжували йти вперед та забивали – потрібно було закріпити нашу перевагу.
Цього сезону ми мали у складі велику кількість молодих гравців, але сьогодні вони проявили себе справжніми лідерами. Команда чудово відіграла в обороні, Дембеле проявив себе справжнім вожаком.
Я дуже щасливий. Було дуже зворушливо побачити банер на трибунах, який фанати присвятили моїй сім'ї. Я завжди думаю про свою доньку", – розповів Енріке.
Донька тренера ПСЖ Ксане померла у 2019 році через остеосаркому. Лікарі запізно діагностували хворобу, дівчинка померла у віці дев'яти років.
Раніше повідомлялось, що Кіліан Мбаппе, який зі скандалом залишив французький колектив, привітав команду з перемогою в Лізі чемпіонів.