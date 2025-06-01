Домінували від самого початку, – Енріке прокоментував перемогу ПСЖ в Лізі чемпіонів

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився думками після матчу Ліги чемпіонів проти Інтера, в якому його команда здобула переконливу перемогу 5:0.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Ми чудово розпочали матч та домінували від самого початку. Я хотів, щоб ми продовжували йти вперед та забивали – потрібно було закріпити нашу перевагу.

Цього сезону ми мали у складі велику кількість молодих гравців, але сьогодні вони проявили себе справжніми лідерами. Команда чудово відіграла в обороні, Дембеле проявив себе справжнім вожаком.

Я дуже щасливий. Було дуже зворушливо побачити банер на трибунах, який фанати присвятили моїй сім'ї. Я завжди думаю про свою доньку", – розповів Енріке.