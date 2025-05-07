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Хлопці заслужили на цей фінал, – Індзагі оцінив перемогу Інтера над Барселоною

Володимир Максименко — 7 травня 2025, 07:05
Хлопці заслужили на цей фінал, – Індзагі оцінив перемогу Інтера над Барселоною
Сімоне Індзагі
УЄФА

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі поділився думками після божевільного матчу-відповіді проти Барселони в межах 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Коментар фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Перш за все я хочу привітати Барселону – це дійсно сильна команда. Ми мусили бути супер-Інтер і мої аплодисменти саме цим хлопцям. Я щасливий їх тренувати.

Ми мали певні проблеми перед матчем, але зуміли їх подолати та грали тим складом, який у нас є. Хлопці дійсно молодці, вони заслуговують на цей фінал", – розповів Індзагі.

Зазначимо, що це другий фінал для "нерадзуррі" за останні три роки – у 2023-му команда програла Манчестер Сіті.

Сьогодні визначиться другий фіналіст розіграшу Ліги чемпіонів сезону-2024/25 – Арсенал в гостях гратиме з ПСЖ. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Відео голів та огляд матчу між Інтером та Барселоною доступний на сайті "Чемпіон".

Барселона Інтер Сімоне Індзагі Ліга чемпіонів-2024/25

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