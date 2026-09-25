Це тренер, який змінив моє життя: Рафінья відзначив вплив Фліка на свою кар'єру

Нападник каталонської Барселони Рафінья заявив, що наставник команди Ганс-Дітер Флік змінив усе його життя та менталітет, довірившись йому.

Його слова цитує Фабріціо Романо.

"Гансі Флік – тренер, який змінив моє життя. Я завжди буду це повторювати. Саме він змінив мій менталітет – як у клубі, так і як особистість. Коли тренер вселяє в тебе впевненість, достатньо лише кількох слів. Я відразу відчув, що він повністю мені довіряє".

Зауважимо, що Флік очолив "блаугранас" в червні 2024 року. З того часу Рафінья провів під керівництвом німецького наставника 98 матчів, у яких відзначився 69 голами та 37 асистами.

Нагадаємо, що напередодні Флік схвалив продовження контракту із 29-річним бразильським футболістом, назвавши його ідеальним капітаном для команди.