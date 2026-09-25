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Це тренер, який змінив моє життя: Рафінья відзначив вплив Фліка на свою кар'єру

Микола Літвінов — 25 вересня 2026, 15:12
Це тренер, який змінив моє життя: Рафінья відзначив вплив Фліка на свою кар'єру
Рафінья
Getty Images

Нападник каталонської Барселони Рафінья заявив, що наставник команди Ганс-Дітер Флік змінив усе його життя та менталітет, довірившись йому. 

Його слова цитує Фабріціо Романо. 

"Гансі Флік – тренер, який змінив моє життя. Я завжди буду це повторювати. Саме він змінив мій менталітет – як у клубі, так і як особистість. 

Коли тренер вселяє в тебе впевненість, достатньо лише кількох слів. Я відразу відчув, що він повністю мені довіряє".

Зауважимо, що Флік очолив "блаугранас" в червні 2024 року. З того часу Рафінья провів під керівництвом німецького наставника 98 матчів, у яких відзначився 69 голами та 37 асистами. 

Нагадаємо, що напередодні Флік схвалив продовження контракту із 29-річним бразильським футболістом, назвавши його ідеальним капітаном для команди. 

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