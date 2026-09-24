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Родрі: Флік зовсім не схожий на Гвардіолу

Олег Дідух — 24 вересня 2026, 16:38
Родрі: Флік зовсім не схожий на Гвардіолу
Родрі
Getty Images

Зірковий півзахисник Барселони та збірної Іспанії Родрі заявив, що тренувальний процес у Ганса-Дітера Фліка помітно відрізняється від того, який був у Жузепа Гвардіоли в Манчестер Сіті.

Слова хавбека наводить Cope.

"Мене це здивувало, у перші дні ми дуже багато працювали фізично. Флік зовсім не схожий на Гвардіолу. Я думав, що прийду в Барсу, де будуть рондо та володіння м'ячем, а мене так фізично навантажували, що я сказав: "Куди я потрапив?", – заявив володар Золотого м'яча 2024 року.

Нагадаємо, що Родрі став гравцем каталонського клубу у середині серпня 2026-го, уклавши контракт до кінця червня 2030-го. Сума трансферу склала 60 мільйонів євро плюс 15 мільйонів бонусів. У поточному сезоні на рахунку 30-річного хавбека 7 матчів ща Барселону в усіх турнірах.

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Родрі

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