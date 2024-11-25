Букмекери назвали фаворита матчу Ліги чемпіонів ПСВ – Шахтар
ФК Шахтар Донецьк
У середу, 27 листопада, донецький Шахтар проведе виїзний матч п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти нідерландського ПСВ.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
За версією ліцензійного букмекера Favbet, більші шанси на перемогу в цьому поєдинку має ПСВ. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:
- Перемога ПСВ – 1,42;
- Нічия – 5,20;
- Перемога Шахтаря – 7,40.
Після чотирьох турів Ліги чемпіонів Шахтар має чотири бали в активі, натомість ПСВ набрав п'ять очок.
Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку ПСВ – Шахтар.
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