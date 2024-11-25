Букмекери назвали фаворита матчу Ліги чемпіонів ПСВ – Шахтар

У середу, 27 листопада, донецький Шахтар проведе виїзний матч п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти нідерландського ПСВ.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

За версією ліцензійного букмекера Favbet, більші шанси на перемогу в цьому поєдинку має ПСВ. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога ПСВ – 1,42;

Нічия – 5,20;

Перемога Шахтаря – 7,40.

Після чотирьох турів Ліги чемпіонів Шахтар має чотири бали в активі, натомість ПСВ набрав п'ять очок.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку ПСВ – Шахтар.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.