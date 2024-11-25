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Букмекери назвали фаворита матчу Ліги чемпіонів ПСВ – Шахтар

Денис Шаховець — 25 листопада 2024, 18:30
Букмекери назвали фаворита матчу Ліги чемпіонів ПСВ – Шахтар
ФК Шахтар Донецьк

У середу, 27 листопада, донецький Шахтар проведе виїзний матч п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти нідерландського ПСВ.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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За версією ліцензійного букмекера Favbet, більші шанси на перемогу в цьому поєдинку має ПСВ. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

  • Перемога ПСВ – 1,42;
  • Нічия – 5,20;
  • Перемога Шахтаря – 7,40.

Після чотирьох турів Ліги чемпіонів Шахтар має чотири бали в активі, натомість ПСВ набрав п'ять очок.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку ПСВ – Шахтар.

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