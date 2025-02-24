Букмекери визначили фаворита бою Джервонта Девіс – Ламонт Роуч

У ніч з 1 на 2 березня 2025 року на арені Barclays Center в американському Брукліні (Нью-Йорк) відбудеться вечір боксу від компанії Premier Boxing Champions. Головною подією стане бій чемпіона за версією WBA в легкій вазі Джервонти Девіса та володаря пояса WBA у другій напівлегкій вазі Ламонта Роуча.

Букмекерські контори вважають Девіса безперечним фаворитом поєдинку. На перемогу Джервонти стоїть коефіцієнт 1,06. Натомість на те, що Роуч створить сенсацію – 9,50.

Крім того, букмекери вважають, що бій не пройде всю заплановану дистанцію в 12 раундів. Можливість дострокового завершення оцінюється в 1,20.

Нагадаємо, 30-річний американець Джервонта Девіс востаннє виходив на ринг 15 червня, коли нокаутував у восьмому раунді земляка Френка Мартіна.

29-річній Ламонт Роуч останній бій провів також у червні 2024 року – переміг ірландця Фергала Маккрорі технічним нокаутом у восьмому раунді.