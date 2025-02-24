Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Букмекери визначили фаворита бою Джервонта Девіс – Ламонт Роуч

Денис Шаховець — 24 лютого 2025, 14:00
Букмекери визначили фаворита бою Джервонта Девіс – Ламонт Роуч
RTF

У ніч з 1 на 2 березня 2025 року на арені Barclays Center в американському Брукліні (Нью-Йорк) відбудеться вечір боксу від компанії Premier Boxing Champions. Головною подією стане бій чемпіона за версією WBA в легкій вазі Джервонти Девіса та володаря пояса WBA у другій напівлегкій вазі Ламонта Роуча.

Букмекерські контори вважають Девіса безперечним фаворитом поєдинку. На перемогу Джервонти стоїть коефіцієнт 1,06. Натомість на те, що Роуч створить сенсацію – 9,50.

Крім того, букмекери вважають, що бій не пройде всю заплановану дистанцію в 12 раундів. Можливість дострокового завершення оцінюється в 1,20.

Нагадаємо, 30-річний американець Джервонта Девіс востаннє виходив на ринг 15 червня, коли нокаутував у восьмому раунді земляка Френка Мартіна.

29-річній Ламонт Роуч останній бій провів також у червні 2024 року – переміг ірландця Фергала Маккрорі технічним нокаутом у восьмому раунді.

букмекер букмекери Джервонта Девіс

Джервонта Девіс

Ми всі його хочемо, – Стівенсон назвав найбільший бій у боксі
У нього ще є порох у порохівницях: Дерев'янченко – про подальші перспективи Ломаченка
Кейшон Девіс: Джервонта та його тренер знають, що я хочу битися з ним
Не думаю, що Ломаченко злякався мене: Джервонта Девіс розповів, чому українець відмовився від бою
Роуч: Джервонта не був готовий до бою в грудні

Останні новини