Букмекери визначили фаворита бою Денис Берінчик – Кейшон Девіс

14 лютого 2025 року на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку відбудеться бій за титул чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі між українцем Денисом Берінчиком та американцем Кейшоном Девісом.

Для 36-річного непереможеного українця це буде перший захист титулу WBO, який Берінчик сенсаційно здобув у поєдинку проти Еммануеля Наваррете.

Попри те, що наш земляк є чинним володарем пояса, букмекерські контори вважають його явним аутсайдером бою. На ювілейну 20-ту перемогу Берінчика стоїть коефіцієнт 4. Натомість на те, що Кейшон Девіс завдасть Депнису першої поразки у кар'єрі – 1,25.

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Крім того, букмекери вважають, що бій завершиться достроково. На те, що поєдинок пройде повну дистанцію у 12 раундів встановлений коефіцієнт 1,44.

Коефіцієнти на можливі підсумкові результати поєдинку

Дострокова перемога Берінчика – 12;

Нічия – 19;

Звитяга Девіса за очками – 1,90;

Тріумф українця за підрахунками суддів – 6;

Дострокова перемога Девіса – 3.

Зазначимо, що наступний суперник молодший за Берінчика на 11 років – Кейшону Девісу лише 25. У нього за плечима 12 перемог у 12 поєдинках, ще один бій визнаний таким, що не відбувся.

Вечір боксу у Нью-Йорку, головною подією якого буде поєдинок Берінчика та Девіса, організовує промоутерська компанія Top Rank, якою керує Боб Арум.