Букмекери визначили фаворита бою Паркер – Баколе

Новозеландський суперважковаговик Джозеф Паркер 22 лютого в Саудівській Аравії проведе бій проти конголезця Мартіна Баколе.

Букмекерські контори вважають Паркера фаворитом бою. На перемогу новозеландця стоїть коефіцієнт 1,60. Натомість на те, що Баколе завдасть Джозефу поразки – 2,20.

Крім того, букмекери вважають, що бій не пройде всю заплановану дистанцію в 12 раундів. Можливість дострокового завершення оцінюється в 1,40.

Нагадаємо, спершу Паркер мав боксувати за титул чемпіона світу за версією IBF з британцем Даніелем Дюбуа, однак останній був змушений знятися через хворобу.

Мартін Баколе виграв 21 бій, 16 нокаутом, проте він має також одну поразку від Майкла Гантера. У Паркера 35 перемог і 3 поразки. 23 поєдинки Джозеф завершив достроково.