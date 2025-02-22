Букмекери назвали фаворита бою-реваншу Бетербієв – Бівол

22 лютого відбудеться "вечір боксу сторіччя" в столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді. У головній події представник Канади, росіянин Артур Бетербієв зустрінеться з киргизстанським боксером Дмитром Біволом у бою-реванші за абсолютне чемпіонство в напівважкій вазі.

Букмекерські контори вважають Бетербієва незначним фаворитом бою. На перемогу чинного володаря титулів IBF, WBA, WBC та WBO стоїть коефіцієнт 1,80. Натомість ймовірність того, що Бівол візьме реванш, оцінюється у 2,00.

Крім того, букмекери вважають, що бій не завершиться достроково. На те, що поєдинок пройде повну дистанцію у 12 раундів встановлений коефіцієнт 1,44.

Нагадаємо, в першому бою, що відбувся 12 жовтня 2024 року, Бетербієв та Бівол пройшли усі 12 раундів. "Канадець" став абсолютним чемпіоном світу, перемігши рішенням більшості суддів.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію вечора боксу в Ер-Ріяді.