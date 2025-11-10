Українська правда
Забарний потоваришував з росіянином? У мережі поширюється відео рукостискання Іллі з Сафоновим

Богдан Войченко — 10 листопада 2025, 20:13
У соціальних мережах шириться відео з офіційного акаунта ПСЖ, яке викликало неабиякий резонанс серед уболівальників. На кадрах видно, як гравці парижан у літаку, які вітаються між собою перед вильотом.

Здавалося б, звичайний командний момент, але уважні фанати помітили деталь, що спричинила хвилю обговорень.

На відео видно, як український футболіст тисне руку гравцеві, у якого на пальцях два впізнавані персні саме такі носить російський воротар Матвєй Сафонов.

Це одразу породило чутки про нібито потепління стосунків між футболістами, адже після переходу Забарного до ПСЖ клуб так і не продав Сафонова, який відмовився залишати Париж.

Нагадаємо, раніше керівництво клубу організувало розмову між Сафоновим і Забарним, аби прояснити ситуацію в роздягальні та визначити, як гравці співіснуватимуть у команді.

Після цього дружина українця, Ангеліна Забарна, публічно розкритикувала медіа, які поширювали інформацію про нібито дружбу її чоловіка з росіянином, назвавши такі припущення "вигаданими спекуляціями".

