Забарний потоваришував з росіянином? У мережі поширюється відео рукостискання Іллі з Сафоновим

У соціальних мережах шириться відео з офіційного акаунта ПСЖ, яке викликало неабиякий резонанс серед уболівальників. На кадрах видно, як гравці парижан у літаку, які вітаються між собою перед вильотом.

Здавалося б, звичайний командний момент, але уважні фанати помітили деталь, що спричинила хвилю обговорень.

На відео видно, як український футболіст тисне руку гравцеві, у якого на пальцях два впізнавані персні – саме такі носить російський воротар Матвєй Сафонов.

Це одразу породило чутки про нібито потепління стосунків між футболістами, адже після переходу Забарного до ПСЖ клуб так і не продав Сафонова, який відмовився залишати Париж.

Нагадаємо, раніше керівництво клубу організувало розмову між Сафоновим і Забарним, аби прояснити ситуацію в роздягальні та визначити, як гравці співіснуватимуть у команді.

Після цього дружина українця, Ангеліна Забарна, публічно розкритикувала медіа, які поширювали інформацію про нібито дружбу її чоловіка з росіянином, назвавши такі припущення "вигаданими спекуляціями".